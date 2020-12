FDA confirma eficacia y seguridad de vacuna contra covid de Moderna

La Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) confirmó este martes la seguridad y eficacia de la vacuna contra la covid-19 de Moderna, en un primer análisis previo a su autorización, con lo que apuntó que podría comenzar la inoculación de la segunda vacuna en Estados Unidos los próximos días.

La agencia estadounidense determinó que los resultados de los ensayos clínicos y los datos de seguridad son “consistentes con las recomendaciones exigidas por la Guía en la Autorización de Uso de Emergencia para Vacunas para prevenir la covid-19”.

Moderna indicó que en los ensayos clínicos ha mostrado una eficacia del 94.1 % para prevenir la enfermedad y del 100 % a la hora de evitar casos graves.

View Moderna’s briefing document for our COVID-19 vaccine here: https://t.co/B9OCofrXgg. This data will be discussed at Thursday’s meeting of the FDA’s Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC).

— Moderna (@moderna_tx) December 15, 2020