FALSO: Trump es el bigote de Hitler en portada de Time

Una supuesta portada de la revista Time que relaciona al dictador alemán Adolf Hitler con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha viralizado en redes sociales coincidiendo con los disturbios tras las protestas pacíficas por la muerte del afroamericano George Floyd.

La caricatura de la cubierta del semanario, que ha sido compartida miles de veces en Facebook y Twitter, reproduce en negro sobre fondo blanco el característico flequillo del responsable del Holocausto con un pequeño bigote que es el perfil del mandatario republicano en miniatura, también en negro.

Time no ha publicado ninguna portada con dicha imagen, se trata de una ilustración de 2016 del artista belga Luc Descheemaeker.

Al pie de la página puede leerse, en inglés, “El racismo. El mayor virus” (“Racism. The greatest virus”), que hace referencia a la situación provocada en Estados Unidos por la muerte de Floyd en Mineápolis, después de que un policía blanco lo inmovilizase, ya esposado, con la rodilla en el cuello durante varios minutos, pese a sus ruegos de que lo liberara porque no podía respirar.

Captura de pantalla

En conclusión la portada no es de Time, y Trump, que ha sido protagonista de muchas portadas de la popular revista, no lo es en su última edición.

Time escogió para su último número a una pareja de jóvenes, imagen de un reportaje sobre lo que la revista denomina “Generación Pandemia“, en el que indaga en cómo esta crisis va a afectar a su futuro.

TIME’s new cover: How COVID-19 will shape the Class of 2020 for the rest of their lives https://t.co/nbPZteaBy5 pic.twitter.com/Xph2H4PB00

— TIME (@TIME) May 21, 2020