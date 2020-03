Fallece Jack Welch, ejecutivo de General Electric

El ejecutivo estadunidense Jack Welch, conocido como “Neutron Jack” por el agresivo estilo de gestión con el que multiplicó el valor de General Electric (GE) durante las dos décadas que estuvo a su frente, falleció el pasado domingo a los 84 años, según informó este lunes el conglomerado industrial.

“Jack fue una gran figura y el corazón de GE durante medio siglo. Remodeló el rostro de nuestra compañía y del mundo de los negocios. Seguiremos rindiendo homenaje a su legado haciendo exactamente lo que Jack querría que hiciéramos: ganar”, dijo en un comunicado el actual consejero delegado (CEO), Larry Culp.

