Facebook: Medios publicarán nueva filtración de documentos

La red social Facebook anuncia que existen varios documentos internos que se filtraron a los medios de comunicación y ahora están siendo utilizados por periodistas para su divulgación y en cierto modo afectarlos.

“En este momento, más de 30 periodistas están terminando una serie coordinada de artículos basados en miles de páginas de documentos filtrados”, escribió la empresa de Mark Zuckerberg en un hilo en Twitter.

*Información relacionada: Privacidad en Facebook: La app desarrolla un sistema de inteligencia artificial para recordar todo lo que haces

A curated selection out of millions of documents at Facebook can in no way be used to draw fair conclusions about us. Internally, we share work in progress and debate options. Not every suggestion stands up to the scrutiny we must apply to decisions affecting so many people.

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) October 18, 2021