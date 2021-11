Fabricantes de armas de EU piden a juez desestimar demanda de México

Fabricantes de armas como Smith & Wesson y Sturm, Ruger & Co pidieron este lunes a un juez de Estados Unidos que desestime una demanda del gobierno mexicano que los acusa de facilitar el tráfico de armas a los cárteles de la droga, lo que ha provocado miles de muertes.

Los fabricantes de armas en un escrito le dijeron a un juez federal en Boston que México buscaba a través de su demanda de 10 mil millones de dólares castigarlos por las ventas de armas de fuego “que no solo son legales sino constitucionalmente protegidas en Estados Unidos”.

Información relacionada: Juez absuelve a Kyle Rittenhouse, el joven que asesinó a dos hombres en EU

Las empresas, que también incluyen a Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc, argumentaron que México estaba tratando de usar los tribunales estadounidenses para eludir una disputa diplomática con Estados Unidos, pero que no tenía la capacidad de demandarlos.

Los sucesivos gobiernos mexicanos han instado a Estados Unidos a detener el tráfico ilícito de armas de fuego estadounidenses hacia México.

“En el fondo, este caso implica un choque de valores nacionales”, argumentaron las empresas.

“Mientras que Estados Unidos reconoce el derecho a poseer y portar armas, México prácticamente ha eliminado la propiedad privada de armas”.

México acusa a las armeras

En agosto pasado, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), demandó en una Corte de EU a las empresas fabricantes de armas.

Las acusa de no impedir la venta de armas a los grupos delincuenciales mexicanos, los cuales han generado violencia y miles de muertes en territorio nacional.