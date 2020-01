Explosión en planta industrial deja al menos dos heridos en Texas (VIDEO)

Una explosión poco antes del amanecer en una planta industrial en el noreste de Houston, Texas, dejó al menos dos personas heridas y causó daños en las viviendas cercanas, informaron los medios locales de Estados Unidos este viernes.

WATCH: ‘Massive’ explosion at a building in Houston is felt and heard for miles; no word on casualties pic.twitter.com/fjLzInJ7l5

El dueño de la empresa fabril Watson Grinding and Manufacturing, John Watson, dijo que la explosión la causó un gas de propileno, según la estación local KTRK de la cadena ABC News de televisión.

Imágenes captadas por vecinos en el área y distribuidas en Twitter muestran el estallido y luego una enorme bola de fuego que se eleva.

El jefe de Policía de Houston, Art Acevedo, señaló en un mensaje en su cuenta Twitter que los escombros volaron hasta 800 metros del sitio del estallido.

Here’s our first daylight look at the aftermath. Several buildings were leveled or destroyed in this morning’s explosion in northwest Houston. 1 resident taken to the hospital, 1 worker missing, HFD says. MORE: https://t.co/PQW55NEy16 #HTownRush #KHOU pic.twitter.com/AmJNJTlLCZ

