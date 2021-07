EU: Se derrumba otro edificio, ahora en Washington DC

Un edificio de cinco pisos que se encontraba en construcción se derribó esta tarde en Washington DC, Estados Unidos (EU) después de una tormenta.

Bomberos acudieron al lugar de los hechos para rescatar a cuatro trabajadores que se encuentran atrapados debajo de las estructuras de madera

El subjefe de bomberos de la capital, John Donnelly informó que los constructores fueron llevados a un hospital detrás del Capitolio donde serán revisados sin embargo, él asegura que las heridas que tienen no ponen en riesgo su vida.

Por otra parte, Donnelly también informó sobre el trabajador que quedo debajo de las piezas y mencionó el haber tenido contacto directo con el afectado mientras él se encontraba consiente por lo que es una ‘buena señal’.

Los bomberos reportaron que en este caso, no hubo heridos de gravedad, sin embargo los esfuerzo para remover los escombros de madera se tornó una tarea de toda la tarde y que necesitó muchas manos para quitar, remover y cortar con sierras las piezas más grandes.

Por otra parte, este es el segundo altercado que se presenta en una edificación en Estados Unidos, ya que el jueves 24 de junio se derrumbó un edificio de departamentos en Surfside, Miami donde hasta ahora se han contabilizado 18 muertos y 145 desaparecidos.

Puedes seguir la transmisión en vivo de la acción de los bomberos en EU.

LIVE: Rescue crews attempt to free a persontrapped after a partially-built building collapsed in Washington, D.C. https://t.co/JGtdMS6rA4

— Reuters (@Reuters) July 1, 2021