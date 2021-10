Estudio científico revela que combinar vacunas es seguro

Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) asesorada por el científico hondureño, Salvador Moncada, asegura que combinar vacunas Sputnik V con Moderna o Pfizer “es efectivo y seguro”.

El diario universitario, Presencia Universitaria, explica que los resultados de un estudio arrojan una respuesta inmune igual o superior a la que se consigue con esquemas homólogos convencionales.

*Información relacionada: Alcanzan leve reducción de homicidios en Honduras en 2013

Lo anterior tras comprobarse que el incremento de anticuerpos entre la primera y segunda dosis fue significativo en los participantes vacunados al presentar una respuesta inmune más elevada que los que no se habían infectado.

La UNAH lideró el estudio ante la necesidad de encontrar una solución hacia la falta de suministro de la segunda dosis del fármaco Sputnik V, que se aplicará a 40 mil hondureños que estaban a la espera de la llegada del segundo componente y el resultado fue exitoso.

El Departamento de Virología de Honduras, el Comité Covid-19 de la UNAH, Cruz Roja Hondureña y el científico Moncada dirigieron el estudio, concluyendo que combinar vacunas es seguro, incluso pueden recibir una tercera dosis de refuerzo.

El informe señala que se evaluó la reacción de un grupo de individuos quienes habían recibido como primera dosis la Sputnik V, seguida de un refuerzo en la segunda dosis de Moderna o Pfizer tras combinar Sputnik V.

Los resultados fueron que a los 14 días hubo una significativa respuesta inmunológica y a los 21 se observó una reducción de esa respuesta, aunque siempre fue persistente y más elevada en comparación con el día cero.

Las personas que se interesaron en el estudio participaron mediante una página web, de forma libre, voluntaria y con un consentimiento informado.

ANI: “FDA’s decision to approve mixing and matching COVID booster shots in the US is yet another confirmation of the efficacy of the vaccine cocktail approach at the core of Sputnik V – the world’s first registered coronavirus vaccine.”

👇https://t.co/qUORkY6YHj

— Sputnik V (@sputnikvaccine) October 21, 2021