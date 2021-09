Esto dijo Luis Lacalle, el Presidente de Uruguay en la CELAC

Durante su participación en la Cumbre de Comunidades de Estados de Latinoamericanos y Caribe, el Presidente de Uruguay, Luis Lacalle arremetió contra Nicaragua, Cuba y Venezuela.

El mandatario aprovecho los minutos que tenía para aclarar su postura sobre la situación política de los países.

El Presidente, Luis Lacalle aseguró que estar en la Cumbre porque la CELAC ha integrado a más países, sin embargo dejó claro que Uruguay no desconocerá a la OEA.

‘Los gobiernos nacionales tanto como los gobiernos de distintos organismos son esencialmente criticables y también son materia de cambio, por esos se puede discrepar con una conducción pero no se puede desvirtuar el organismo.’

También puntualizó que es necesario la autodeterminación y la no intervención.

Aseguró que la democracia es el mejor sistema para ser libre, el estado más puro de una persona es la libertad.

‘Participar de este foro no significa ser complaciente, Señor Presidente, con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes.

Cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no respetan los derechos humanos, nosotros desde esta voz, tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela.’