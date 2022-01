Estatua del escultor Eric Gill, llamado 'artista pedófilo', es vandalizada en Londres

Una estatua del escultor Eric Gill, que representa a los personajes shakesperianos Próspero y Ariel, e instalada en la fachada de la Broadcasting House en Londres, fue vandalizada por un sujeto al argumentar que está hecha un artista pedófilo.

De acuerdo con un video compartido por la cadena de noticias BBC, se aprecia a un individuo subir con una escalera a la segunda planta para alcanzar la estatua, al conseguir su cometido empieza a golpear la obra con un martillo.

*Información relacionada: Comenzó la audiencia en Londres por la extradición de Karime Macías

Además, el sujeto escribió: “La hora de irse era 1989″ y “un lazo a todos los pecados”, pero eso no es todo, el personal policíaco declaró haber oído al sospechoso gritar “pedófilo” mientras atacaba la obra.

Ariel es un personaje ficticio perteneciente a la obra La tempestad de William Shakespeare. Ariel tiene un espíritu sílfide y es sirviente del mago Próspero, a quien está obligado a servirle tras haber sido rescatado.

Además, Ariel se caracteriza principalmente por tener un comportamiento travieso, casi infantil, siempre dispuesto a hacer de las suyas. Ariel es los ojos y oídos de Próspero, utilizando sus habilidades mágicas.

Outside BBC right now a man is trying to smash up Eric Gill statue while another man live streams talking about paedophiles. Gill’s horrific crimes are well known. But is this the way? pic.twitter.com/IzFUBIJfwT

— Katie Razzall (@katierazz) January 12, 2022