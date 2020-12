Estados Unidos comprará 100 millones más de vacunas a Pfizer para 2021

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que ha llegado a un acuerdo con Pfizer para comprar 100 millones de dosis más de la vacuna contra la covid-19 desarrollada por ese laboratorio estadounidense y su socio alemán BioNTech, y que las recibirá en la segunda mitad de 2021.

El anuncio llegó después de varias semanas de intensas negociaciones entre Pfizer y el Gobierno del presidente saliente de EU, Donald Trump, y se suma al pedido inicial de 100 millones de dosis que ya han comenzado a distribuirse y suministrarse en el país.

Bajo el acuerdo, además de esos 100 millones iniciales, Pfizer fabricará y entregará a EU “al menos 70 millones de dosis para el 30 de junio de 2021“, y otras 30 millones de dosis como muy tarde el 31 de julio de ese año, explicó el Pentágono en un comunicado.

