Estado de emergencia por inundaciones en Nueva York, suman 9 muertos

El paso del huracán Ida provocó fuertes lluvias e inundaciones en Nueva York y Nueva Jersey, mismas que ya dejaron un saldo de al menos nueve personas muertas, por lo que ya fue declarado el estado de emergencia.

De acuerdo con el informe policial de este jueves 2 de septiembre, las tormentas atípicas de las últimas horas afectaron principalmente a la costa este de Estados Unidos.

Los remanentes del huracán Ida, el cual ya se degradó a tormenta, causaron graves inundaciones en Misisipi y Luisiana, donde provocó la muerte de al menos seis personas.

Ida siguió su camino y llegó a Nueva York, en donde las primeras horas de este jueves se declaró estado de emergencia.

Esto, luego de que en la región noreste de Estados Unidos se registraron intensas lluvias y vientos, además de inundaciones.

En la ciudad de Nueva York se registraron siete de los ocho fallecidos, informó la policía local.

En Nueva Jersey murió una persona más, confirmó el alcalde de Passaic, Héctor Lora.

De acuerdo con EFE, en la ciudad de Nueva York prácticamente todas las líneas del metro quedaron suspendidas.

Las autoridades tomaron esa decisión luego de que las estaciones se inundaron y se registraron fuertes corrientes de agua y cascadas en los pasillos.

Wild scene in the subway tonight #subwaycreatures #ida pic.twitter.com/G5MJp1qGhw

“Estamos sufriendo un evento meteorológico histórico con lluvias que están rompiendo récords por toda la ciudad, con inundaciones brutales y condiciones peligrosas en las carreteras”, advirtió el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

I’m declaring a state of emergency in New York City tonight.

We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 2, 2021