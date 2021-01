Establece secretario de Defensa de EU contacto con Sedena y Semar

El secretario de la Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dio a conocer que habló con los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval y de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

En redes sociales, el titular de Defensa del Gobierno de Joe Biden, no abundó sobre el contenido de la plática y se limitó a decir que trataron temas de seguridad esta mañana.

“Hablamos del firme compromiso de Estados Unidos con nuestra relación de defensa bilateral, así como con la cooperación regional en materia de defensa y seguridad. Espero trabajar con ambos en el futuro”, dijo.

Had the pleasure of speaking with my Mexican counterparts, National Defense Secretary General Cresencio and Navy Secretary Ojeda, this morning.

