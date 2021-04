Es hora de acabar con la guerra más larga de EU: Biden

El presidente estadunidense, Joe Biden, anunció este miércoles en un discurso la retirada de todas las tropas estadunidenses de Afganistán antes del vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y declaró que “es hora de acabar con la guerra más larga de Estados Unidos“.

La Casa Blanca adelantó algunos extractos del esperado discurso de Biden, cuyo escenario será “la Sala del Tratado”, desde donde en 2001 el entonces presidente George W. Bush anunció el inicio de la ofensiva militar.

This afternoon, I’m announcing the withdrawal of U.S. troops from Afghanistan and providing an update on the path forward. Watch live. https://t.co/SPiLX24VdM

— President Biden (@POTUS) April 14, 2021