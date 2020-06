‘Es difícil expresar mi alegría y gratitud’: Malala Yousafzai se gradúa de Oxford

Malala Yousafzai, la activista pakistaní defensora del derecho a la educación de las niñas y mujeres y la ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz, completó sus estudios en Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford.

A través de redes sociales, la joven compartió la celebración con sus familiares y un pastel.

“Es difícil expresar mi alegría y gratitud ahora que completé mi grado en Filosofía, Política y Economía en Oxford. No sé qué es lo que sigue. Por ahora, será Netflix, leer y dormir”, se lee en la publicación.

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. 😴 pic.twitter.com/AUxN55cUAf

— Malala (@Malala) June 19, 2020