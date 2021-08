Enfermera antivacunas inyecta agua con sal y ahora revacunarán a 8 mil 500 alemanes

Escucha la nota:



Miles de alemanes tendrán que recibir nuevamente la vacuna contra Covid, tras descubrirse que una enfermera antivacunas les puso agua con sal en vez del inmunizante.

Se trata de personas mayores de 70 años que visitaron un centro de vacunación en la localidad de Frisia en Schortens-Roffhausen, en el estado federal de Baja Sajonia, en el noroeste de Alemania a quienes se les aplicaría la vacuna de Pfizer, sin embargo, la enfermera confesó que se les inoculó agua con sal.

Ahora, la enfermera de 40 años, cuyo nombre se mantiene en el anonimato por las investigaciones, puede ser acusada de delito político.

Se detectó que los alemanes ‘no vacunados’ acudieron al lugar entre el 5 de marzo y el 20 de abril de este año y podrían sumar más de 8 mil 5oo personas.

Para finales de abril se supo que la enfermera reemplazó el medicamento por el suero fisiológico en seis ocasiones, alegando que supuestamente no quería comunicar que se le había caído al suelo una ampolla con el fármaco, según un comunicado en la página web de la región de Frisia.

DEBERÁN VACUNAR A PERSONAL SANITARIO, MÉDICOS Y EDUCADORES

No sólo las personas mayores de 70 años deberán ser vacunados de nuevo, también se sabe que empleados de hospitales, educadores y médicos también fueron vacunados durante el período que se está analizando.

Autoridades de la ciudad de Hannover señalaron que este caso se conoció a finales de abril y que se supuso que seis jeringas tenían la solución salina.

“Dado que las vacunaciones se llevaron a cabo hace meses, la dinámica de los anticuerpos no se puede evaluar individualmente con certeza. Por lo tanto, las pruebas de anticuerpos no ofrecen una buena orientación en la situación actual”, dijo la subdirectora del departamento de crisis del coronavirus de la Baja Sajonia, Claudia Schröder.

ENFERMERA ACUSADA Y CONFESA SE NIEGA A DECLARAR

Tras conocerse los hechos, la enfermera, que ya se declaró culpable, se ha negado a declarar, mientras que la policía ya investiga si esta acción tuvo que ver por algún motivo político debido a que en sus redes sociales había criticado la campaña de vacunación, en lo que fue interpretado como una orientación antivacunas.

En un comunicado, los abogados de la enfermera rechazaron que tras el incidente haya una motivación política.

Para la parte defensora, las inyecciones de agua con sal a alemanes el 21 de abril por parte de una enfermera antivacunas fue un “incidente único. En particular, no hubo otros días en los que la vacuna no se administró en la cantidad prescrita por nuestro cliente”, señaló.