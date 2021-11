¡En pañales! Astronautas de la misión espacial de SpaceX se quedan sin baño

¡Una aventura en pañales! Los astronautas de la misión SpaceX deberán de vivir la experiencia sin un baño, debido aun fallo de plomería.

El filtro del inodoro se rompió y la orina se regó por las placas del suelo.

La tripulación de la misión espacial de SpaceX deberán de utilizar pañales debido a que un tubo del baño reventó provocando percances en la nave.

Por otro lado, los astronautas aclararon que este incidente no causa mayores daños y que es controlable la situación.

La avería en el inodoro de la cápsula de SpaceX se dio en septiembre, en el primer vuelo privado.

SpaceX reparó el inodoro en la cápsula de despegue, sin embargo la opción mas factible fue dejar de utilizar el baño mientras se encuentra en órbita.

El viaje de regreso no corre riesgo por este problema, aclararon los ingenieros.

Por otra parte, este desprendimiento no provocó daños severos en la nave espacial, solo algunos percances de papeles mojados.

Crew-2 astronauts have donned their spacesuits ahead of Dragon’s reentry into the Earth’s atmosphere pic.twitter.com/1kKg2iH7ZA

— SpaceX (@SpaceX) November 9, 2021