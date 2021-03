EMA no ve vínculo entre vacuna de AstraZeneca y casos de trombosis

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) no quiso este martes “especular sobre lo que podrían ser las conclusiones de la investigación” de los casos de tromboembolismo reportados tras la vacunación con AstraZeneca contra la covid-19 y defendió que, a la espera de “una evaluación científica” completa, “no se ven vínculos” causales de momento.

La Agencia aseguró que analiza si los casos reportados de tromboembolismo “son una coincidencia o un efecto secundario extraño” de la vacuna de AstraZeneca, aunque dice seguir “firmemente convencida” de que sus beneficios contra el covid-19 superan sus riesgos.

En una rueda de prensa por videoconferencia desde Ámsterdam, la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, reconoció que hay “preocupación sobre que haya un efecto en la confianza en las vacunas” después de la suspensión del uso de AstraZeneca por varios países europeos como precaución a la espera de los resultados de la investigación.

