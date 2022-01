Elon Musk ofrece 5 mil dólares a un estudiante para que cierre su cuenta de Twitter

¡Qué inteligente! Elon Musk ofreció 5 mil dólares a un estudiante de la Universidad Central de Florida para que eliminara una cuenta de Twitter porque está rastreando las rutas aéreas de su jet privado.

El estudiante y el empresario intercambiaron mensajes para llegar a un posible acuerdo.

El multimillonario estadounidense Elon Musk ofreció una cantidad de 5 mil dólares a un estudiante de nombre Jack Sweeny quien se encuentra cursando el primer año en la UCF.

¿Por qué quiere Elon Musk que el estudiante cierre su cuenta? Esto es debido a que la cuenta de twitter del estudiante rastrea, mediante el programa informático ‘Bot’, las rutas aéreas que realiza su jet privado.

Jack Sweeny aseguró que se quedó sorprendido cuando el empresario le envió un mensaje con la petición en donde decía que eliminara su cuenta de twitter por razones de seguridad.

Sin embargo, el estudiante le propuso una contraoferta, le pidió 50 mil dólares, pero Elon Musk no respondió a ella.

If you scare people enough, they will demand removal of freedom. This is the path to tyranny.

— Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2022