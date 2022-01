Elizabeth Holmes, historia de un asenso y caída estrepitosa en Silicon Valley

Mucho se habla de las historias de éxito de los emprendedores de Silicon Valley, región de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, pero también hay historias de ascensos y caídas estrepitosas como la de Elizabeth Holmes.

La fundadora de la empresa Theranos, que fue famosa por sus falsas declaraciones de haber ideado un sistema de análisis de sangre que sólo requería una cantidad muy pequeña de sangre, era llamada a ser la nueva Steve Jobs, pero su reinado duró poco.

Holmes tenía una forma de trabajo metódica, disciplinada y rígida que comenzaba a las 4:00 de la mañana con oraciones, meditación, ejercicio y desayuno para estar a las 6:45 ya en la oficina trabajando.

Sus reglas de trabajo encajaban bien en el estándar de Silicon Valley que tras su éxito inicial inspiró confianza a todos, trabajadores, directivos, inversionistas.

De acuerdo con documento escrito de mano de la propia emprendedora y reproducido por The New York Times, sus método de trabajo era estricto.

“Nunca llego ni un minuto tarde. No muestro ninguna emoción. TODO TIENE QUE VER CON LOS NEGOCIOS. No soy impulsiva. Sé cuál es el resultado de todas las reuniones. No vacilo. Tomo decisiones de manera constante y las modifico cuando es necesario. Hablo poco. Sé detectar mentiras de inmediato”.