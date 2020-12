El latino Alex Padilla ocupará el escaño de Harris en el Senado de EU

Alex Padilla, secretario de Estado de California, ocupará el escaño en el Senado que deja la vicepresidenta electa Kamala Harris.

Padilla, hijo de migrantes mexicanos, se convierte así en el primer latino en ocupar un alto cargo en esa cámara, anunció el gobernador de California, Gavin Newsom.

Información relacionada: Ante triunfo de Biden, Kamala Harris sería la primera mujer vicepresidenta

“A través de su tenacidad, integridad, inteligencia y valentía, California está ganando un luchador probado en su esquina que será un aliado feroz en D.C., elevando los valores de nuestro estado y encargándose de conseguir los recursos críticos para salir más fuertes de esta pandemia”, manifestó Newsom en un comunicado.

Padilla fue concejal de Los Ángeles, senador estatal y secretario de Estado. Comenzó su carrera política a los 26 años, cuando ganó un escaño en el concejo municipal de Los Ángeles en 1999.

I am humbled and honored to serve as California’s next United States Senator. Thank you, @GavinNewsom, for entrusting me with the role of defending the dream for the people of California. https://t.co/bCwf05C3hm pic.twitter.com/Fn5iNl6ldS

— Alex Padilla (@AlexPadilla4CA) December 22, 2020