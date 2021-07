Él es Ludwig Guttmann, fundador de los Juegos Paraolímpicos

Ludwig Guttmann es conmemorado por Google este sábado 3 de julio por Google Doodles, el motivo, su 122° aniversario.

Guttmann fue el mayor de tres hermanos. Su gusto por la medicina llegó en 1917, cuando empezó a trabajar en el hospital de Königshütte.

Con tan sólo 18 años, el también profesor se relacionó por primera vez con pacientes que tenían lesiones musculares que causaban discapacidad.

Sin embargo, a pesar de convertirse en un médico reconocido, tuvo que escapar de la Alemania Nazi, ya que pertenecía a la religión judía.

Tras la Segunda Guerra Mundial, se desataron diversos casos de discapacidades motoras, por ello, después de conseguir sus tres grados académicos, trabajó por primera vez como neurólogo a sus 30 años.

Happy birthday to German-born, British neurologist Prof. Sir Ludwig Guttmann!

An innovator who helped patients rehabilitate through sports, Guttmann is the founder of the Paralympic movement🥇#GoogleDoodle 🎨 by guest artist @ashantifortson → https://t.co/NrzyUB4TdB pic.twitter.com/5NEaeX0Mt4

— Google Doodles (@GoogleDoodles) July 3, 2021