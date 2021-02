Ejército de Birmania ordena bloquear Facebook tras golpe de Estado

El gobierno militar birmano, que tomó el poder el lunes en un golpe de Estado, ha ordenado a las compañías de telecomunicaciones el bloqueo del acceso a Facebook, que empezó a materializarse este jueves, mientras siguen las protestas y acciones de desobediencia civil.

"Los operadores de telecomunicación en Birmania han recibido la orden de bloquear temporalmente Facebook. Instamos a las autoridades a restablecer la conectividad para que las personas en Birmania puedan comunicarse con familiares y amigos y acceder a información importante", indicó una portavoz regional de la red social.

El portal NetBlocks, que se encarga de vigilar el acceso de las comunicaciones informáticas en todo el mundo, confirmó que Facebook y otras plataformas dependientes de la matriz, como Instagram o Facebook Messenger, han sido restringidas por la operadora MPT, de copropiedad pública y controlada por el gobierno.

?? Confirmed: Facebook, Instagram, Messenger and WhatsApp servers are now restricted in #Myanmar on state-owned internet provider MPT; real-time metrics show selective filtering in place even as basic connectivity is restored following military coup ????

???? https://t.co/Jgc20OBk27 pic.twitter.com/psiYZMIium

— NetBlocks (@netblocks) February 3, 2021