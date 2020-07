EEUU pagará 1.950 mdd a Pfizer y BioNTech por vacuna contra el Covid-19

Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron este miércoles la firma de un acuerdo con el Departamento de Salud y de Defensa de Estados Unidos por 1.950 millones de dólares para asegurar cientos de millones de dosis de la vacuna del coronavirus para los estadunidenses.

Bajo el acuerdo, el Gobierno recibiría en primer lugar 100 millones de dosis de BNT162, el proyecto de vacuna en el que trabajan conjuntamente ambas compañías, una vez fuese aprobado por al Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU.

UPDATE: We’re proud to announce an agreement with @HHSGov @SecAzar under Operation #WarpSpeed for up to 600M doses of our #COVID19 vaccine candidate currently in development with @BioNTech_Group.@BARDA @JPEOCBRND @PHEgov

— Pfizer Inc. (@pfizer) July 22, 2020