EEUU no cerrará economía ante segunda ola de COVID-19: Mnuchin

Estados Unidos no cerrará su economía nuevamente en caso de una segunda ola de COVID-19, dijo este jueves el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, luego de que varios estados del país registraran un aumento en el número de casos.

“No podemos cerrar la economía de nuevo. Creo que hemos aprendido que si uno cierra la economía está creando más daños“, dijo Mnuchin a la cadena CNBC.

Treasury Sec. Steven Mnuchin says shutting down the economy for a second time isn’t a viable option. https://t.co/TxYlerg51w

— CNBC (@CNBC) June 11, 2020