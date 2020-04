EEUU negará acceso a migrantes ante riesgo de Covid-19

Escucha la nota:



Al enviar un mensaje a la comunidad migrante, el agregado del Departamento de Seguridad Nacional de la embajada de Estados Unidos en México, Edgar Ramírez, advirtió que no les permitirán el acceso por la frontera de forma ilegal ante el riesgo de que esparzan el virus de Covid-19.

En el mensaje dirigido a los migrantes centroamericanos, el funcionario afirmó que “cruzar las fronteras conlleva el riesgo de esparcir el coronavirus poniéndolos a ustedes y a sus familias en riesgo de contraer tal virus”.

“Viajar con polleros o permanecer en lugares con mucha gente los pone en riesgo de infección”, enfatizó el estadounidense ante los intentos de algunos migrantes de llegar al país vecino en medio de la crisis sanitaria.

Expuso que el gobierno de EEUU se toma en serio “el proteger nuestras fronteras del Covid-19. Si intentan entrar a los Estados Unidos de manera ilegal, no se los permitiremos”.

“Serán inmediatamente retornados a México o a su país de origen. No esparzan el virus, no gasten su dinero, y no arriesguen su salud. Quédense en casa”, advirtió.