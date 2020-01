EEUU liga Soleimaní con Los Zetas, señala informe

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, señaló que el líder de la Fuerza Quds, Qasem Soleimani, recientemente asesinado en Bagdad por ordenes directas del presidente Donald Trump, de estar detrás de uno de los complots de atentado en contra del embajador de Arabia Saudita en Washington.

De acuerdo con las investigaciones del Departamento de Justicia de EEUU, el militar iraní habría intentado contactar a integrantes del cártel mexicano Los Zetas.

A través de su cuenta de Twitter, Mike Pence indicó que Soleimani está vinculado con una serie de acciones de corte terroristas, entre ellas la ejecución del entonces embajador saudí Adel Al-Jubeir en 2011, para la cual Fuerza Quds pagó a un empresario iraní-estadounidense para que contratara a un sicario en Tamaulipas.

Organized the attempted assassination of the Saudi ambassador to the United States in Washington, DC in 2011, overseeing a terrorist attack attempt on American soil.

— Mike Pence (@Mike_Pence) January 3, 2020