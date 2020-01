EEUU firma “fase uno” de acuerdo comercial con China (VIDEO)

Un año y medio después de lanzar su guerra comercial contra China, el presidente Donald Trump firmó una tregua parcial este miércoles.

El presidente estadunidense acordó relajar algunos de los aranceles que impuso a las importaciones chinas. A cambio, Beijing acordó comprar más productos estadunidenses y hacer otros cambios.

JUST IN: President Trump officially signs the “phase one” China trade deal, calling it a “momentous step toward a future of fair and reciprocal trade with China.” https://t.co/cS64Kpo0XB pic.twitter.com/4phpahKwTx

— CNBC (@CNBC) January 15, 2020