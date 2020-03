EEUU captura a más de 500 posibles operadores del CJNG

El gobierno de Estados Unidos anunció la captura de más de 500 posibles operadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la confiscación de unos 20 millones de dólares en efectivo y de 20 mil kilogramos de drogas.

#ProjectPython resulted in more than 700 arrests, 350 indictments, and significant seizures of money and drugs targeting the Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). This disruption to CJNG’s command and control cells is just the start. https://t.co/wDDTyMKSAF pic.twitter.com/h3k95Y27sf

