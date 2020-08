EEUU aprueba proyecto de ley que prohíbe uso de TikTok a funcionarios

El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que prohíbe que TikTok sea descargado o usado en cualquier dispositivo de empleados del gobierno estadunidense o miembros del Congreso.

“TikTok representa un gran riesgo de seguridad y no tiene cabida en los dispositivos del gobierno”, tuiteó el servicio de prensa del senador republicano Josh Hawley, coautor del texto.

Just passed my bill banning @tiktok_us on government devices on the Senate floor. Unanimous

— Josh Hawley (@HawleyMO) August 6, 2020