Economía crecerá 5% este 2021: AMLO

Al retomar sus actividades tras haber superado el Coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que la economía mexicana tendrá un crecimiento del 5 por ciento en este 2021.

"Yo espero que este año vamos a crecer general. Los más conservadores hablan de 3.5 por ciento de crecimiento; yo estimo que vamos a crecer 5 por ciento este año, vamos a ir superando la crisis económica", manifestó el Jefe del Ejecutivo mexicano.

Información relacionada: Economía arranca registro para crédito a la palabra

Cabe recordar que la economía mexicana se desplomó hasta un 8.5 por ciento en 2020 por el impacto generado por el confinamiento para evitar contagios masivos de COVID-19.



La Cuarta Transformación significa solidaridad, empatía y fraternidad. Conferencia matutina. https://t.co/fMLmJtu4jE — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 8, 2021





El presidente de la República reiteró qué hay una recuperación del empleo en las primeras semanas del 2021, que no se han tenido depreciaciones de nuestra moneda; "desde que estoy en el gobierno, no habido devaluación del peso, la inflación está controlada 3.5 y que se sepa de que ha aumentado el salario mínimo a casi el 50 por ciento desde que estamos (en el poder)... también las reservas del Banco de México son récord. Tenemos finanzas públicas sanas, no hemos recurrido a la deuda... entonces por eso estoy optimista de que vamos a salir adelante", enfatizó López Obrador.