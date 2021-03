Duque de Edimburgo recibe alta médica tras 28 días

El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, recibió este martes el alta médica y abandonó el hospital privado King Edward VII, en el centro de Londres, tras haber permanecido ingresado durante veintiocho días.

Según pudo constatar una periodista de Efe en el lugar, el duque de Edimburgo, de 99 años, abandonó en un coche privado -un BMW negro- el centro hospitalario, después de que decenas de agentes de Policía bloqueasen las calles adyacentes para preparar la salida del convoy en el que viaja el consorte de la reina.

Información relacionada: Duques de Sussex ponen bajo presión al palacio de Buckingham

“El duque de Edimburgo fue hoy dado de alta del Hospital King Edward VII y ha regresado al Castillo de Windsor tras haber recibido tratamiento por una infección y tras una intervención exitosa de una condición preexistente (de corazón)”, confirmó un portavoz de la Casa Real en un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.

Prince Philip has left King Edward VII’s Hospital after his longest ever stay.

More on this story: https://t.co/naW3eCJGyN pic.twitter.com/Yt8dNzezfY

— Sky News (@SkyNews) March 16, 2021