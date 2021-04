Dublín pide calma en Belfast

El Gobierno irlandés pidió hoy a los líderes políticos y comunitarios de Irlanda del Norte que rebajen la tensión en la provincia británica, donde los disturbios de las últimas siete noches sobre todo en la capital, Belfast, han causado daños y heridas a medio centenar de policías.

Desde el pasado viernes, decenas de personas protagonizan cada noche en áreas protestantes de la región actos de vandalismo y enfrentamientos con las fuerzas del orden, que culminaron este miércoles con el secuestro e incendio de un autobús urbano en Belfast y la agresión a un fotógrafo de prensa.

La ministra principal norirlandesa y líder del Partido Democrático Unionista (DUP), Arlene Foster, ha dicho que los disturbios son “actos vandálicos e intentos de asesinato” que, además, “avergüenzan” a la comunidad protestante y sirven para “alejar el foco” de los que “de verdad violan la ley en el Sinn Féin”.

This is not protest. This is vandalism and attempted murder. These actions do not represent unionism or loyalism. They are an embarrassment to Northern Ireland and only serve to take the focus off the real law breakers in Sinn Fein.

My thoughts are with the bus driver. https://t.co/2JRcOb6s8C

— Arlene Foster #WeWillMeetAgain (@DUPleader) April 7, 2021