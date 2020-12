Dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech llegarán en ‘horas’ a Reino Unido

Las dosis de la vacuna contra la Covid-19 de la estadunidense Pfizer y su socio alemán BioNTech llegarán “pronto”, en “horas y no días”, al Reino Unido de cara al comienzo de la vacunación a partir de principios de la próxima semana.

Así lo indicó este jueves Jonathan Van-Tam, subdirector asesor médico del Gobierno, en unas declaraciones a Radio 5 de la BBC, después de que los reguladores británicos dieran luz verde al preparado desarrollado por la farmacéutica de Estados Unidos y BioNTech.

UPDATE: The @MHRAgovuk issued a temporary authorization for emergency use of our #COVID19 vaccine with @BioNTech_Group in the United Kingdom.

This marks the first authorization of a vaccine to help fight the pandemic following a worldwide trial.

— Pfizer Inc. (@pfizer) December 2, 2020