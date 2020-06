Dos tiroteos durante protestas por George Floyd en Las Vegas

Escucha la nota:



Dos balaceras se registraron la noche de este lunes en Las Vegas, en medio de las violentas protestas que se registran en Estados Unidos por la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis, informó la prensa local.

The protest has clearly escalated as Metro officers fire nonlethal bullets and deploy tear gas and protesters run for it. #GeorgeFloyd #LasVegas pic.twitter.com/n2UDAewcwf — Shea Johnson (@Shea_LVRJ) June 1, 2020

Un agente de policía recibió un disparo en el área del Strip de Las Vegas. Otro policía estuvo involucrado en un tiroteo en el centro de la ciudad, según el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas. Dos personas resultaron heridas, incluido el policía, pero se desconoce su estado.

Según testigos citados por Reno Gazette Journal, un civil resultó herido luego de abrir fuego primero, participaba en las protestas por la muerte de George Floyd, un punto que las autoridades no han confirmado.

“Black Lives Matter” and “Say His Name! George Floyd” chants breaking out in the crowd as they make their way past New York New York. #protests2020 #LasVegas pic.twitter.com/Je3lRicybX — John Sadler (@John__Sadler) June 1, 2020

El gobernador de Nevada, Stephen Sisolak, confirmó los tiroteos y señaló que se trata de dos sucesos independientes.

“Mi oficina fue notificada de que el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas está trabajando actualmente en dos incidentes separados en Las Vegas. El estado está en contacto con la policía local y continúa monitoreando la situación”, escribió el gobernador en su cuenta de Twitter.

My Office has been notified that the Las Vegas Metropolitan Police Department is currently working two separate incidents in Las Vegas. The State is in contact with local law enforcement and continues to monitor the situation. — Governor Sisolak (@GovSisolak) June 2, 2020

Las fuerzas de seguridad bloquearon el bulevar Las Vegas, donde ocurrieron los dos sucesos. Fuerte presencia policial se reportó en la zona.