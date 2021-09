Donald Trump vs Joe Biden: ¿quién ganaría en una pelea de box?

¿Qué pasaría si las rencillas políticas se resolvieran a golpes? ¿Te imaginas una pelea Donald Trump vs Joe Biden por el gobierno de EU?

Aunque son solo escenarios hipotéticos, tal parece que en la cabeza del ex presidente de Estados Unidos la idea resuena y le gustaría volverla una realidad.

Según Trump, si él y el actual presidente de EU se enfrentaran en una pelea de box, el magnate derrotaría por nocaut a su contrincante.

Tal parece que Trump aún no logra superar la derrota en las urnas que sufrió por parte de Biden en las elecciones de noviembre del 2020.

Así lo dejó entrever este jueves 9 de septiembre durante la conferencia de prensa previa a la pelea entre Evander Holyfield y Vitor Belfort.

El ex presidente de EU se robó la noche que tenía como propósito calentar la pelea entre los dos veteranos gladiadores profesionales que se enfrentarán este sábado 11 de septiembre.

Luego de que Holyfield y Belfort se tuvieron frente a frente, los organizadores llamaron a Trump para que diera sus comentarios al respecto de la pelea.

Después de asegurar que será un buen encuentro, le preguntaron a quién le gustaría enfrentar en una pelea de box.

Donald Trump no dudó en responder que le gustaría pelear en un ring contra Joe Biden, situación que provocó risas entre todos los asistentes al evento.

Donald Trump just called in to the Evander Holyfield vs Vitor Belfort press conference ahead of his commentary gig on Saturday night and said he would easily KO Joe Biden if they fought…

[📽️ @Triller] pic.twitter.com/1b8FRz7KtC

— Michael Benson (@MichaelBensonn) September 9, 2021