Donald Trump se somete a pruebas de Covid-19

El presidente Donald Trump se sometió a una prueba de coronavirus, pero dijo el sábado que su temperatura era “totalmente normal”, al tiempo que anunció la ampliación de las prohibiciones de viajes a Reino Unido e Irlanda para tratar de contener el brote calificado como pandémico.

Después de que los funcionarios de la Casa Blanca dieron el paso sin precedentes de verificar las temperaturas de los periodistas que ingresan a la sala de prensa, Trump dijo a los reporteros que se realizó una prueba para detectar el virus el viernes por la noche y que espera los resultados en “un día o dos”.

El mandatario se reunió con una delegación brasileña la semana pasada, de la cual al menos un miembro ha dado positivo.

Just finished a meeting on Covid-19 in the Situation Room, news conference coming up shortly. https://t.co/JaNDpyMWjL pic.twitter.com/x9lSEXjnea

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2020