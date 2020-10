Disturbios en Italia por cierre de actividades ante pandemia

Escenas de guerrilla urbana se vivieron anoche en varias ciudades italianas, como Milán y Turín, durante las protestas contra el cierre a las 18.00 horas de algunas actividades y de los bares y restaurantes, decretado por el Gobierno para frenar los contagios por coronavirus.

Protestas en la estación central de Milán / EFE

Los disturbios concluyeron con 28 personas detenidas en Milán, donde grupos de manifestantes lanzaron piedras, petardos y bengalas contra la policía y también contra la sede de la región de Lombardía.

Lo misma situación se registró en Turín donde encapuchados se enfrentaron a la policía y destruyeron algunos escaparates de comercios y saquearon los locales. Los altercados concluyeron con cerca una decena de detenidos, según los medios.

