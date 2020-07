Disneyland París reabre sus puertas tras pandemia

Las puertas de Disneyland París reabrieron este miércoles, tras más de tres meses de cierre a causa de la pandemia, con importantes medidas de seguridad para dar confianza a los visitantes, a quienes los organizadores esperan devolver la magia del parque de atracciones más visitado de Europa.

In just a few minutes, it’s almost time to get back to the magic at Disneyland Paris! Follow the celebrations today… ✨ #TimeForMagic pic.twitter.com/DlVweb86Os

— Disneyland Paris EN (@DisneyParis_EN) July 15, 2020