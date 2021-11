Difunden video de un asalto masivo a una tienda de lujo en California

Un local de la cadena de tiendas de lujo, Nordstrom, en Walnut Creek, San Francisco, fue víctima de un asalto masivo por parte de 80 asaltantes que se dieron cita en el lugar.

Los asaltantes entraron a la tienda con máscaras, armados con palos, amenazaron a los que se encontraban en la tienda, así como a sus trabajadores y en cuestión de segundos salieron del lugar con la mercancía y escaparon en varios automóviles que se encontraban a la salida de este.

#Breaking About 25 cars just blocked the street and rushed into the Walnut Creek Nordstrom making off with goods before getting in cars snd speeding away. At least two people arrested at gunpoint. pic.twitter.com/AG3R94M9L3

— Jodi Hernandez (@JodiHernandezTV) November 21, 2021