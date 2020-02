Dictan prisión a mujer que intentó abrir puerta de avión en vuelo

Una joven británica fue condenada este miércoles a dos años de cárcel por tratar de abrir la puerta de un avión de la compañía Jet2 en pleno vuelo, cuando se encontraba en estado de embriaguez.

Chloe Haines, de 26 años, afirmó durante el juicio que no recuerda lo sucedido el 22 de junio del año pasado durante un vuelo del aeropuerto londinense de Stansted a la localidad costera turca de Dalaman porque había mezclado alcohol con medicamentos.

Chloe Haines, who tried to open plane door mid-flight prompting fighter jets to be scrambled, jailed for two years https://t.co/g8j6PnZmrI

— BBC News (UK) (@BBCNews) February 12, 2020