Día Mundial de la Alergia ¿Son diferentes los síntomas del Covid-19 y las alergias?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), este 8 de julio se celebra el Día Mundial de la Alergia.

Lo anterior con la finalidad de concientizar a las personas sobre la importancia de informarnos sobre estas. Siendo de lo más relevante en la salud pública.

¿Qué es una alergia?

El portal Infobae, destaca que es una respuesta exagerada, a veces desmedida, del sistema inmunológico del organismo.

Las alergias se ocasionan cuando entramos en contacto con ciertas sustancias (alérgenos) que están presentes en el medio ambiente o incluso en nuestra propia casa.

¿Cuáles son las alergias más comunes?

De acuerdo con los alergólogos, por lo menos todos los humanos tenemos 7 tipos, aunque a algunas personas se les detonan síntomas a otras no.

Entre las más comunes se encuentran, los ácaros, el pelo de perros y gatos, plantas, alimentos, medicamentos y algunos insectos, como los piquetes de abeja o moscos.

Estas también pueden heredarse o simplemente se dan con el tiempo pues también puede influir el clima, el polvo, la contaminación, el humo del cigarro, entre otras.

Enfermedades causadas por alergias

Según la OMS las enfermedades más comunes detonadas por estas son: la rinitis alérgica y el asma. Pues 300 millones de personas tienen asma y, de ellas, el 80% tiene rinitis alérgica.

Síntomas de alergia y Covid-19

En este Día Mundial de la Alergia, es importante que sepas, que los síntomas pueden ser similares a los de una gripa o Covid.

Pues con estas podemos llegar a presentar: ardor de ojos, comezón en cara u ojos, dolor de cabeza, estornudos, escurrimiento nasal, lagrimeo, mocos, y hasta tos.

“Por lo general en la época navideña y con el cambio de clima, me produce mucha alergia y como tengo asma, me cuesta respirar y me da mucha tos, llegué a pensar que tuve Covid”, cuenta Paloma, joven que padece de esto.

“Hubo días que incluso me dolía el pecho y tuve escurrimiento nasal”, pero acudí a mi alergólogo y con tratamiento salí en 4 días, expresó.

Con la actual pandemia expertos de salud, han hecho hincapié en que las personas que sufren de estas y Covid-19, acudan al médico de inmediato, pues en ocasiones los síntomas confunden.

“Estos pacientes requieren mucho más cuidados, ya que no se trata de un problema banal”. Razón por la cual es importante concientizar a profesionales.

Así que ¡ya lo sabes! siempre ha sido importante cuidar de nuestra salud y sobre todo en esta época de pandemia. Por ello en esta Día Mundial de la Alergia, si tienes la sospecha de tener alergias o gripa, pero no estas seguro, es mejor acudir con un profesional.