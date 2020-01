Detienen a mujer que fabricaba bomba en supermercado de EEUU

Una mujer de 37 años fue detenida en un supermercado Walmart de la ciudad de Tampa, Florida, antes de que prendiera una bomba incendiaria que había fabricado con productos que tomó de los estantes, informaron medios locales en Estados Unidos.

Según el informe de la detención, Emily Stallard, que iba acompañada de su hijo, estuvo recorriendo los pasillos del supermercado durante más de una hora abriendo tarros de cristal y botellas de alcohol.

This story involves a mom, bomb and a Walmart.

Emily Stallard, 37, reportedly crafted the homemade bomb in front of her child at a Walmart.https://t.co/FFiFNxgccz pic.twitter.com/sby5WH76Cf

— NBC Local 33 News (@WVLANBCLocal33) January 14, 2020