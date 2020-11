Detectan mutación del SARS-CoV-2 en 214 personas en Dinamarca

La mutación del virus SARS-CoV-2 hallada en visones en Dinamarca ha sido detectada en 214 personas contagiadas en el país, según los últimos datos publicados por el Statens Serum Institut, el centro danés de referencia de enfermedades infecciosas.

De los contagiados, 14 fueron detectados fuera de la región de Jutlandia del Norte, donde el Gobierno danés anunció este jueves la imposición de restricciones de movimiento y tras haber decidido el sacrificio de unos 17 millones de visones.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, informó en un comunicado de que los ciudadanos de esa región no podrán abandonar sus municipios durante las próximas cuatro semanas.

Además, durante ese período de tiempo se mantendrá cerrada la hostelería de la región y se suspenderán todos los actos culturales y deportivos. Los colegios permanecerán abiertos.

“La infección entre las granjas de visones está aumentando en número y extensión geográfica, sin que las medidas preventivas hayan funcionado”, admitió el Statens Serum Institut.

“Se han visto nuevas variantes de visón de covid-19, que muestran una sensibilidad reducida a los anticuerpos de varias personas con antecedentes de infección. Esto es grave, ya que puede significar que una futura vacuna covid-19 será menos eficaz contra la infección por estas variantes”, alertó el instituto danés.

17 million minks to be killed in Denmark because of #COVID19.

60.2 million minks are killed every year around the world for fur.

Fur farms, wet markets, slaughterhouses – all these hellholes for animals are also breeding grounds for pandemics.pic.twitter.com/RR4wWO0LsD

— PETA UK (@PETAUK) November 5, 2020