Derrumbe en Miami deja ya 12 muertos

Las autoridades informaron este martes del hallazgo de un nuevo cuerpo en el lugar del derrumbe parcial de un edificio de apartamentos en Surfside (Miami-Dade), por lo que el número de fallecidos confirmados hasta ahora se elevó a 12.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, indicó que con esta nueva víctima mortal confirmada ahora quedan 149 desaparecidos tras el derrumbe del pasado jueves.

Las personas localizadas son 125 tras una revisión de las cifras que se obtienen de distintas fuentes, señaló Levine Cava.

Parte del edificio Champlain Towers South, inaugurado en 1981 se vino abajo la madrugada de 24 de junio por causas aún no determinadas.

Cincuenta y cinco de los 136 apartamentos del edificio se transformaron en segundos en una montaña de escombros, donde desde el mismo 24 de junio trabajan sin descanso los rescatistas para dar con víctimas de una tragedia cuyas causas ya están siendo investigadas.

El edificio tenía problemas estructurales importantes, según descubrió un informe realizado por ingenieros en 2018.

De acuerdo con lo informado en abril por la presidencia de la comunidad de vecinos, el deterioro del hormigón armado había avanzado significativamente respecto a 2018.

En la segunda rueda de prensa del día, el alcalde de Surfside, Charles Burkett, dijo que se han recaudado hasta ahora 1,9 millones de dólares para ayudar a los afectados por el derrumbe.

#MDFR #FLTF1 along with 7 other task force teams from Florida & the Israeli Task Force continue to search layer by layer of debris at the #SurfsideBuildingCollapse with approximately 3 million pounds of concrete removed from the debris field since Thursday. pic.twitter.com/vBmWMVri4v

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 29, 2021