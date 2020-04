Demócratas posponen elección de candidato presidencial por coronavirus

La Convención Demócrata será pospuesta para el 17 de agosto para evitar que sus asistentes pongan en riesgo su salud ante la pandemia de coronavirus al viajar desde diversas regiones de Estados Unidos, informó el comité del partido.

Se trata del evento en el que tradicionalmente se reúnen los delegados para votar por un candidato que represente al partido en las elecciones presidenciales, este estaba planeado para las primeras semanas de julio, una vez pasadas las votaciones locales en todo el país, informó el coordinador de la organización Joe Solmonese al diario Journal Sentinel.

En esta ocasión los dos únicos finalistas de la contienda del partido demócrata son Joe Biden y Bernie Sanders, aunque Biden continúa arriba en el número de delegados aún no cuenta con los suficientes para ganar la elección interna.

Instead of rallying the scientific community, instead of educating the American people about the need for social distancing and the other things that we have to do, Trump’s inaction has cost the lives of many, many Americans.

La fecha original de la elección fue decidida para que no interrumpiera la transmisión de los juegos olímpicos que ocurrirían en el verano de este año, aunque estos ya fueron pospuestos por un año, ahora el Comité Demócrata eligió esta fecha, con esperanza de que la crisis del coronavirus hubiera pasado.

Parte del partido ya se había pronunciado al respecto, el propio candidato Biden declaró la noche de la víspera que no esperaba que la convención tuviera lugar en el mes planeado, pues parte del calendario electoral se ha pospuesto hasta nuevo aviso.

I know many folks are feeling anxious and worried. I just want you to know that you’re not alone. Americans in every corner of the country are feeling the same exact way you are. We may be physically apart, but we are all in this together — and we will overcome this. I promise.

