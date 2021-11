¡De vuelta en casa! Alemania regresará piezas maya a México y Guatemala

El país de Alemania devolverá a México y Guatemala diversos objetos de valor histórico que le pertenecieron a los mayas.

Las piezas serán entregadas por el primer ministro de Alemania de Sajonia-Anhalt, Reiner Haseloff.

Te puede interesar:¡Más cerca que nunca! Hotel de Las Vegas tendrá su propia luna gigante

Los embajadores de México y Guatemala serán los encargados de recibir dichas piezas.

Estás piezas fueron encontradas por la policía alemana el años pasado en la casa de un hombre que aseguró haberlas comprado en un mercado de pulgas.

Los objetos fueron vendidos en el 2003 en Leipzig por 100 euros, equivalentes a 116 dólares.

Sin embargo, el anterior propietario de dichos objetos mayas aseguró que no conocía la procedencia de los mismos, lo que determino qué podrían haber sido robadas por asaltantes de tumbas.

Por otro lado, las autoridades estatales de Sajonia-Anhalt aseguraron la autenticidad de los objetos ya fue confirmada por expertos.

Además también confirmaron que su procedencia de las 11 piezas encontradas pertenecen al territorio que ocupa Guatemala.

Por otro lado, otras dos piezas pertenecen a Teotihuacán, ubicada a 40 kilómetros de la Ciudad de México.

Estos objetos, que incluyen figuras, platos y tazas datan de entre 250 y 850 d.C serán recibidos por el embajador de Guatemala, Jorge Lemcke y por Francisco Quiroga, embajador de México.

Germany to return artifacts to Mexico. Reiner Haseloff, premier of the eastern German state of Saxony-Anhalt, will hand over a number of important Mayan pieces to Ambassador ⁦@PacoQuiroga⁩ in Berlin on Friday. ⁦@SRE_mx⁩

⁦⁦@cultura_mx⁩ https://t.co/r8z2dHEbIr

— AlfZegbe (@ALFZEGBE) November 2, 2021