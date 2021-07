Cuba: protestas exigen “Libertad”

En Cuba, miles de cubanos salieron a las calles este domingo 11 de julio para protestar contra el Gobierno al grito de “¡libertad!”, en una jornada que cerró con cientos de detenidos y enfrentamientos después de que el presidente Miguel Díaz-Canel llamara a la policía a enfrentar a los manifestantes.

Unas imágenes de cientos de personas marchando en medio de gritos de “abajo la dictadura” y “patria y vida” por las calles del pueblo de San Antonio de los Baños, en Artemisa (oeste), prendieron la mecha en las redes sociales y dieron inicio a llamamientos a protestar en toda Cuba.

En La Habana, capital de Cuba, los choques entre los manifestantes y grupos progubernamentales se produjeron en el céntrico Parque de la Fraternidad, frente al Capitolio, donde llegaron a congregarse más de un millar de personas con una fuerte presencia de las fuerzas militares y policiales, que llevaron a cabo varios arrestos.

“La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios”, exhortó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en una comparecencia televisiva especial.

El Gobierno de Estados Unidos dijo estar “muy preocupado” por las llamadas al “combate” por el presidente Díaz-Canel, para detener las protestas contra el régimen en cuba, a la vez que defendió la “libertad de expresión y reunión” de los cubanos.

“Estamos muy preocupados por las ‘llamadas al combate’ en Cuba”, dijo en un mensaje en Twitter la subsecretaria de Estado interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EU., Julie Chung, que subrayó el apoyo de la Administración estadounidense al derecho de los cubanos a manifestarse pacíficamente.

We are deeply concerned by “calls to combat” in #Cuba. We stand by the Cuban people’s right for peaceful assembly. We call for calm and condemn any violence.

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) July 11, 2021