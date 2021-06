Critican a secretario de salud de Inglaterra por abrazar y besar a su asistente en plena pandemia

Imágenes publicadas por el diario The Sun, mostraron que el ministro infringió sus propias normas de distanciamiento físico

Escucha la nota:



Unas imágenes del secretario de Estado de Salud y Asistencia Social del Reino Unido, Matt Hancock, abrazando y besando a su asistenta Gina Coladangelo publicadas por el diario The Sun demuestran que el ministro infringió sus propias normas de distanciamiento físico en medio de la pandemia de Covid-19.

La escena, captada por una cámara de seguridad, supuestamente ocurrió en la sede del Departamento de Salud y Atención Social el pasado mes de mayo, durante la segunda fase de la desescalada en el país.

Información relacionada: Angela Merkel busca reunión con Vladimir Putin

En ese tiempo, las restricciones prohibían participar en reuniones “que consistan de dos o más personas y tengan lugar en interiores”, con los motivos de trabajo como una de las posibles excepciones, aunque, como señalaron internautas, el término “trabajo” no abarca las muestras de afecto de Hancock y Coladangelo.

Los hechos provocaron un revuelo en las redes, donde el ministro fue acusado de hipocresía al no cumplir con sus propias reglas sanitarias, las cuales, según el periodista Piers Morgan, instaban a los británicos “a no abrazar a nadie que no sea de su familia”.

A HUGE world exclusive on today’s front page – Matt Hancock’s secret affair caught on camera and exposed https://t.co/LB52NswvsL pic.twitter.com/gENhuSWNVj — The Sun (@TheSun) June 25, 2021

El abogado Jolyon Maugham citó en un tuit las reglas de distanciamiento en entornos laborales: “Objetivo: garantizar que los empleados cumplen con las normas del distanciamiento social siempre que sea posible. Estas son dos metros o más de un metro con mitigación de reducción del riesgo donde dos metros no sean viables Esto comprende cuando llegan y salen del trabajo, cuando están en el trabajo y cuando se desplazan entre lugares”.

“Sin duda, el Gobierno dirá que está exento, apelando al interés nacional”, dijo con ironía otro internauta.

Un tercer tuitero publicó unas imágenes del ministro llorando en televisión después de que arrancara la campaña de vacunación contra el covid-19 junto con el texto “#matthanock pidiendo disculpas cuando se entere su mujer”.

Respecto al romance entre Hancock y Coladangelo, fuentes del departamento revelaron a The Sun que Hancock y Coladangelo “han intentado mantenerlo en secreto”, pero todos saben qué sucede dentro “un edificio como este”.