Crisis sanitaria en Afganistán: ‘A quién salvar y a quién dejar morir’

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alerta este martes al mundo para que se reanuden cuanto antes los fondos internacionales y evitar así aumentar la crisis sanitaria en Afganistán y evitar el colapso.

“Me reuní con los líderes talibanes para discutir la situación sanitaria actual en Afganistán y las necesidades de los trabajadores afganos para evitar el colapso del sistema sanitario“, aseguró en Twitter Ghebreyesus, que se encuentra de visita en Kabul.

I’m in #Afghanistan, with @WHOEMRO Director Ahmed Al Mandhari. Protecting the health of the Afghan people is of the utmost priority for @WHO. We will visit health facilities meet with @WHOAfghanistan staff, health workers, and Taliban leadership on these vital issues. pic.twitter.com/O62S9vfqrs

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 20, 2021